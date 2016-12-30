Tekirdağ'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Süleymanpaşa ilçesinde yılbaşı öncesi bir çok iş yerinde arama yaptı.



Yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 586 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.



Olayla ilgili 6 kişiye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.