Tekirdağ'da Sahte Parayla Alışveriş Yapan Kişi Tutuklandı

Kapaklı ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.



Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçedeki birçok iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı aldı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin K.K. (20) olduğunu belirledi.



Takibe alınan şüpheli, bir iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Kübra Keskin'in üzerinden sahte 200'lük 5 banknot ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.