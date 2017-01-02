Tekirdağ'da Sahte Parayla Alışveriş Yapan Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçedeki birçok iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı aldı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.



Takibe alınan M.K, bir iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı sırada suçüstü yakalandı. M.K'nın üzerinden 2 bin liraya yakın 100'lük banknot ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.