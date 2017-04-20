Tekirdağ'da Sağanak

Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.



Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi.



Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.



Güzergahlarda ilerlemekte zorlanan sürücülere ise trafik ekipleri yardım etti.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın gece geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.