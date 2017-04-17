Tekirdağ'da Sağanak

Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.



Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi.



Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.



Güzergahlarda ilerlemekte zorlanan sürücülere ise trafik ekipleri yardım etti.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede salı gününe kadar sağanağın etkili olacağını bildirdi.



Kentte, son 3 saatte metrekareye 10 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.