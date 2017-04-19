Tekirdağ'da Referandum Protestosu

TEKİRDAĞ ve Çorlu İlçesi'nde toplanan gruplar referandum sonuçlarını protesto ederken, polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.



Tekirdağ'da CHP üyeleri, gençlik kolları ve bazı üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Üç Kemaller Parkı'nda toplandı. Gruptakiler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Direne direne kazanacağız', 'Daha bitmedi yeni başlıyor' sloganları attılar. Bir süre sonra yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermeyerek, dağılmalarını istedi. Gruptan bazıları dağılmamakta ısrar edince çevik kuvvet polisleri harekete geçti. Bu sırada bazı partililer grubu dağılmaları konusunda ikna edince polis müdahale etmedi. Yapılan kısa bir açıklamanın ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.



Çorlu İlçesi'nin Hürriyet Mahallesi Emlak Konutları mevkiinde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup ise ellerindeki hayır yazan pankart ve dövizlerle YSK ve referandum sonuçlarını protesto etti. Sloganlar atan grup olaysız şekilde dağıldı. - Tekirdağ