Tekirdağ'da PTT'den Mobil Hizmet

PTT Çerkezköy'de mobil araçta hizmet vermeye başladı.



Kızılpınar Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Cami yanında hizmete başlayan mobil araçta gazetecilere açıklama yapan PTT Tekirdağ Başmüdür Vekili Yahya Bayırhan, mobil araçları çağın gerektiği şekilde halka en iyi hizmeti vermek için hizmete sunduklarını kaydetti.



Mobil aracın haftanın 5 günü vatandaşlara hizmet edeceğini ifade eden Bayırhan, "Şubelerde verdiğimiz hizmetlerin hepsini mobil araçlarla vatandaşın ayağına kadar getirdik. Amacımız halkımıza daha yakın ve iyi hizmet verebilmektir. Bu yüzden mobil araçlarımız devreye soktuk." diye konuştu.