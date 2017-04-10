Tekirdağ'da Polis Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Tekirdağ'da Polis Haftası etkinlikleri düzenlendiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tekirdağ'da Polis Haftası etkinlikleri düzenlendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile çok sayıda polis memuru katıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Bugün Türk Milletinin sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin temel taşlarından olan polis teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü için toplanmış bulunuyoruz. Programa katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın başarılı çalışmaları sonucu geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gibi hain bir başkaldırıya halkının yanında milletinin emrinde devletinin emrinde büyük bir başarıya imza atmış büyük bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın konuşmasının ardından tören sona erdi. Polis haftasına yönelik etkinlikler, Polisevi'nde devam edecek.