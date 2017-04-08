Tekirdağ'da Polis Haftası Etkinlikleri

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor.



Etkinlikler kapsamında ilk program Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve polis memurlarının katıldığı programda, Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına kurban kesimi yapılarak dua edildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberindekiler daha sonra Vali Mehmet Ceylan'a nezaket ziyaretinde bulunarak Polis Haftası etkinliklerine davet etti.



Vali Ceylan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin güvenliğini ve bizlerin huzur içinde yaşamasını sağlamak adına canlarını ortaya koyarak özveri ile çalışan emniyet güçlerimizin 10 Nisan Polis Günü kutlu olsun" dedi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da, teşkilatın 172'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, 24 saat, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yaptıklarını, bundan sonra da vatan hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirtti.



İl Emniyet Müdürü Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Tekirdağ Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Emekli teşkilat mensuplarıyla bir süre sohbet eden Aydın, her zaman kendilerinin yanında olduklarını dile getirirken, birlikte daha nice bayramları kutlamak istediğini belirtti. - TEKİRDAĞ