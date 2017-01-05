Tekirdağ'da Polis Denetimleri

Çorlu ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde, 8 yıl 8 ay hapis cezası ile araması bulunan şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu ışıklar mevkisinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, şüpheli araçları incelemeye başladı.



Bu sırada, plakası belirtilmeyen Y.U. yönetimindeki otomobili durduran polis, aracı incelemeye aldı.



Araçta bulunan diğer şahsın polise verdiği H.D. adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğunu fark eden polis, soruşturmayı derinleştirdi.



Gerçek isminin C.S. olduğu belirlenen şüphelinin, 5 ayrı suçtan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.



Şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, sürücünün üzerindeki aramalarda da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.