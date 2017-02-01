Tekirdağ'da Pazarcı Esnafı Meclis Toplantısını Bastı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçesi'nde belediyenin meclis kararıyla, 1200 olan tezgah sayısını 200'e düşüreceğini öğrenen pazarcı esnafı meclis toplantısını bastı. Masaları deviren ve meclis üyeleriyle tartılan pazarcılar zabıta ve Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın'ın müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Ara verilen meclis toplantısı daha sonra yapılırken, pazarcılarla ilgili madde görüşülmedi.



Süleymanpaşa Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı Gençlik Merkezi'nde, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında yapıldı. Pazarcı esnafları, mecliste 1200 olan tezgah sayısının 200'e düşüreceğini öğrenerek salona geldi. Bir süre sonra içeri giren pazarcılar, alınacak kararın herkesi mağdur edeceğini söyleyerek vazgeçilmesini istedi. Meclis üyeleriyle tartışmada çıkarken, salondaki masalar arbede sırasında devrildi. Bu sırada Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat toplantı salonunu terk ederek makam aracıyla ayrıldı.



Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın'ın müdahalesiyle sakinleştirilen pazarcı esnafı salondan ayrıldı. Daha sonra yeniden başlayan toplantıda gündemin 11'nci maddesi olan pazarcıların tezgah sayılarıyla ilgili madde görüşülmeden toplantı tamamlandı.



"BAZI ÜYELERİMİZ TAŞKINLIK YAPTI"



Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sami Kayın, meclis kararıyla 1200 olan Pazar tezgahlarının 200'e düşürülecek olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Meclisten aynı kararın çıkması durumunda yargıya başvuracaklarını anlatan Kayın, "Burada 700-800 tezgah mağdur olacak. Biz onu izah ettik ama belediye meclisinde olumlu bir netice çıkmadı. Orada da Ekrem başkanın da tavırlarından dolayı bazı üyelerimiz taşkınlık yaptı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseyle de işimiz yok siyaset de yapmıyoruz. Gerekirse esnaf tezgah açmama kararı aldı" dedi.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacağını söyledi. - Tekirdağ