Tekirdağ'da Oy Sayımı Başladı

Türkiye genelinde yapılan halk oylamasında Tekirdağ'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oylar sayılmaya başlandı.



Anayasa değişikliği için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, Tekirdağ'da saat 17.00'de sona erdi. Tekirdağ'da sandıkların kapanmasıyla birlikte kent merkezinde bulunan Süleymanpaşa İlköğretim Okulunda oylar yetkililer tarafından tek tek sayılmaya başlandı. - TEKİRDAĞ