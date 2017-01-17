Tekirdağ'da Otomobil Hırsızlığı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki otomobil çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Aydoğan'a ait 59 LD 508 plakalı otomobil, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerindeki park alanından gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.



Sabah saatlerinde arabasının çalındığını fark eden Hüseyin Aydoğan ve oğlu Aydın Aydoğan polise gidip şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, aracın bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ