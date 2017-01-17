Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çaylaköyü Mahallesi'nde Arif Dinç (47) yönetimindeki 59 YK 137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü Dinç olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil içine sıkışan ve AFAD ekiplerince çıkarılan Dinç'in cesedi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
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