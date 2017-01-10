Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da Okullara Kar Tatili
Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı.
Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı.
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