Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçti: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Malkara-Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine giden bir araç, karlı ve kaygan zeminde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve 2 araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ