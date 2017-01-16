Tekirdağ'da Kısa Kısa

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamada, Süleymanpaşa Kaymakamlığı görevine yeni başlayan Yurt, Albayark'ı makamında ziyaret etti.



Yurt ile bir süre sohbet eden Albayrak, ilçede yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, ziyaretinden dolayı Kaymakam Yurt'a teşekkür etti.



Kapaklı ilçesinde yol onarım çalışmaları



Kapaklı ilçesinde, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bozulan yollarda bakım onarım çalışması başlatıldı.



Kapaklı Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen hafta etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrasında ilçe genelinde bozulan yolların bakım ve onarımı için fen işleri müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.



Belediye Başkanı İrfan Mandalı da aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı kent merkezindeki bazı yolların zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Kar yağışının sona ermesiyle birlikte ekiplerimiz, ilçemiz merkezinde ve diğer tüm mahallelerimizde bozulan yolları tespit etmeye başladı. Pınar Bulvarı, İstiklal, Faruk Ilgaz, Mithatpaşa, Erbay ve Vatan caddelerinde onarım çalışmaları sürdürülüyor. Oluşabilecek risk faktörlerini önlemek amacıyla ekiplerimiz, ilçemiz merkezinde bozulan tüm yolların onarım çalışmalarına devam edecek."