Tekirdağ'da Kış

Malkara ve Şarköy ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Malkara'ya bağlı Haliç Mahallesi rampası, Küçükhıdır rampası, Emirali Mahallesi rampası, Şarköy ilçesi Ulaman rampası ile Gölcük rampası yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalara yol açıyor.



Malkara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, karayolları ekiplerinin ana arterleri temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, söz konusu yerlerde sık sık yolların kapanma noktasına geldiğini, yola çıkan araçların dikkatli seyretmeleri gerektiğini belirtti.



Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, Malkara Keşan istikametine ve Şarköy istikametine gidecek araçların zincirsiz yola çıkmasına izin vermiyor.



Karayolları 18. Bölge Şefliğine bağlı ekipler de Malkara-Şarköy-, Malkara-Keşan ve Malkara-Tekirdağ arasındaki yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıyor.