Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı: 40 Kişi Zehirlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. Zehirlenen 40 işçi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, önce kimyasal sızıntı yaşandı, ardından da yangın çıktı. Ortaya çıkan kimyasal koku işçileri etkilerken, birçok fabrika paydos yapıp çalışanları evlerine gönderdi. Kimyasaldan etkilenen yaklaşık 40 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan da olay yerinde inceleme yapıp görevlilerden bilgi aldı.



Öte yandan Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından tüm OSB çalışanlarına SMS atılarak, olası zehirlenmeye karşı uyarıda bulunuldu. Mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Değerli çalışanlarımız, akşam organize bölgesinde yaşanıldığı düşünülen kimyasal sızıntı olma ihtimaline karsı özellikle gece vardiyasından çıkan çalışanlarımız iş kıyafetlerini ve varsa etkilenen diğer kıyafetlerini diğer kullandığı elbiselerden ayrı yıkamalarını ve duş almalarını öneririz. Emziren çalışanlar için kimyasal madde ile ilgili net bilgiye ulaşılana kadar emzirmemeleri önerilir. Sütü sağıp atmaları önerilir). Gerekli bilgi alındıktan sonra tekrardan bilgilendirme yapılacaktır."



(Uğur Arslan/İHA)