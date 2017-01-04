Tekirdağ'da Kimyasal Madde Zehirlenmesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyasal maddeden etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında, kimyasal maddenin yere dökülmesi sonucu bazı işçiler fenalaştı.



Haber verilmesi üzerine fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, giydikleri özel elbise ile fabrikaya girerek, fenalaşan işçilere müdahale etti.



Kimyasal maddeden zehirlendikleri belirlenen işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Hastanenin acil serisinde zehirlenen hastaların tedavi edildiği bölüme görevliler haricinde hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor.