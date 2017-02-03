Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Naim Gündoğdu (69), son yolculuğuna uğurlandı.
Hasan Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri tören sonrası Gündoğdu'nun cenazesi, Lüleburgaz'ın Düğüncü Başı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Gündoğdu'nun ailesi, Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Salih Buçukoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Hacet, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Yıldırım, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ'da Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Naim Gündoğdu (69), son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Naim Gündoğdu (69), son yolculuğuna uğurlandı.