Tekirdağ'da Kayıp Genç Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan gencin cesedine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Şahin Toy'dan (18) haber alamayan ailesi üç gün önce durumu jandarma bildirdi.



Ailenin başvurusu üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.



Aramalar sonucu Karaağaç Deresi'nde bulunan Toy'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.