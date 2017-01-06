Tekirdağ'da Kar Yağışı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçede yollar kapanırken trafik adeta felç oldu.



Malkara'da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kara zincirsiz ve kar lastiksiz yakalanan sürücülerin araçları yollarda kaldı. Kar nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler dakikalarca belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. Rüzgarın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Şehir merkezinde oluşan buzlanmalar nedeniyle Malkara Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tuzlama çalışması yaptı.



Kriz masası oluşturuldu



Yoğun kar yağışı nedeniyle Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un talimatıyla kriz masası oluşturuldu. Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri anında değerlendirmek için hazır bekletiliyor.



Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul yaptığı açıklamada, "Saat 11.30 'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle belediyemizde kriz masası oluşturduk. Karla mücadeleye uygun iş makinelerimizi ve deneyimli personellerimizi karla mücadele ekiplerine dahil ettik. Ekibimiz ilçemizin özelikle kritik cadde ve sokakların açık tutulması için 24 saat esasına göre görev yapacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve evlerine güvenle ulaşabilmeleri için biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ