Tekirdağ'da Kar Hayatı Felç Etti

Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, kar lastiği olmayan araç sürücülerinin yardımına vatandaşlar yetişti.



Süleymanpaşa'da öğlenden sonra saat 16.00 sularında başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Çevre Yolu, Sahil Bulvar Yolu ve Hükümet Caddesi'nde trafikte aksamalar meydana gelirken, bazı araçlar kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Kent merkezinde bazı noktalarda yolda mahsur kalan araçlar çevredeki vatandaşların itmesiyle yollarına devam edebildi.



Karayolları 18. Şube Şefliği ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ederken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için araç sürücülerini uyararak güvenli seyredebilecekleri yollara yönlendirmeye devam ediyor.



Afet ve Kriz Masası kuruldu



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından karla etkili ve hızlı mücadele ederek vatandaşların mağdur olmaması için Afet ve Kriz Masası kuruldu. Buradan uydu görüntüsü vasıtasıyla ilçe ve köyler dahil olmak üzere bütün yollar takip edilerek sorun olan yerlere, 13 noktada bekletilen 15 kar bıçaklı kamyon, 15 greyder, 20 adet yükleyici ve 7 adet çift kabinli ekip kamyonu ile müdahale edilecek, 157 personel de tuzlama ekipleri ile 24 saat kar ve buz mücadelesine devam edecek. - TEKİRDAĞ