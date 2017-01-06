Tekirdağ'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Hayrabolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hayrabolu-Tekirdağ yolunda Adem Aplak yönetimindeki 50 DK 391 plakalı kamyon ile Fatih Kanat idaresindeki 09 RM 245 plakalı otomobil Hacılar Köprüsü mevkisinde çarpıştı.Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Kanat, 112 sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü.