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Tekirdağ'da Kamyon Devrildi

Tekirdağ'da Kamyon Devrildi

Tekirdağ Malkara’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi.

Tekirdağ'da Kamyon Devrildi

Tekirdağ Malkara'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi.

Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyon, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyon şoförü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. - TEKİRDAĞ

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