Tekirdağ'da Kadın Cesedi Bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz kıyısında kadın cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde belediye temizlik görevlisi deniz kıyısında çöpleri topladığı sırada bir kadının hareketsiz halde olduğunu görerek durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelenmesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze aracıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.