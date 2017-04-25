Tekirdağ'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 374 şişe kaçak, 113 litre de sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çorlu ilçesinde bir iş yerinde kaçak ve sahte içki ticareti yapıldığı bilgisini aldı.



Ekipler iş yerinde yaptığı aramalarda 374 şişe kaçak, 113 litre de sahte içki ele geçirdi.



Olayla ilgili Z.G. gözaltına alındı.