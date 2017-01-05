Tekirdağ'da Kaçak Kazı İddiası

Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda Çene Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.



Ekipler, D.U, S.K, Ş.A, Ö.Ö ve S.A'yı kazıda kullanılan malzemelerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.