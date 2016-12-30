TEKİRDAĞ'da polisin içki satan işyerlerinde yaptığı denetimlerde 586 şişe değişik markalarda kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde umuma açık içkili eğlence mekanları ve içki satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bazı işyerlerinde 586 şişe değişik markalarda kaçak içki ele geçirildi. 6 işyeri sahibine kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu
TEKİRDAĞ'da polisin içki satan işyerlerinde yaptığı denetimlerde 586 şişe değişik markalarda kaçak içki ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'da polisin içki satan işyerlerinde yaptığı denetimlerde 586 şişe değişik markalarda kaçak içki ele geçirildi.
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