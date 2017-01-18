Tekirdağ'da İş Yerini Su Bastı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış dolayısıyla Camiatik mahallesinde zemin kattaki bir saatçi dükkanını su bastı.



Başçeşme Sokak'ta Şükrü Germeyan'ın işlettiği saatçi dükkanını sağanak yağış vurdu. Kaldırımdan akan yağmur suları işyerine sızdı. İşyeri sahibi Germeyan, biriken suyu fırça yardımıyla tahliye etti. 24 senedir saatçilikle uğraşan Şükrü Germeyan, yaya kaldırımının yüksek olması nedeniyle yağmur sularının işyerine girdiğini ve belediyenin bu konuda çözüm bulmasını istedi. - TEKİRDAĞ