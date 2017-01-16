Tekirdağ'da İnşaat İskelesi Devrildi

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde 5 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe kaplama çalışması nedeniyle kurulan demir iskele devrildi. Olay yerinde o esnada kimsenin olmaması nedeniyle olası faciadan dönüldü.



Alınan bilgiye göre, olay Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleşti. Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Gürselpaşa Caddesi üzerinde yapımı devam eden 5 katlı inşaatın dış cephe kaplama çalışması nedeniyle kurulan tonlarca ağırlığında ki demir iskele bağlantılarının kopması sonucu devrildi. Devrilen iskele sokak üzerinde bulunan bir otomobile ve binaya zarar verirken, olayın Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleşmesi ve devrildiği sokak üzerinde kimsenin olmaması nedeniyle olası bir faciadan dönüldü.



İskelenin düşerken zarar verdiği bina sahipleri durumu hemen Polis ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Sadece maddi hasarın olduğu ve herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay yerinde Polis ekipleri incelemelerde bulunup tutanak tuttu. - TEKİRDAĞ