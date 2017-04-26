Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası

TEKİRDAĞ (AA) – Çerkezköy ilçesinde 3 farklı giyim mağazasından hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.





Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir butikten hırsızlık yaptıkları esnada çalışanlarca yakalandıkları belirtilen iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.



Aynı caddedeki iki butikten de hırsızlık yaptıkları güvenlik kameraları görüntülerinden belirlenen A.B (34) ve T.Y (19), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı.