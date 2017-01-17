Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası

Çerkezköy ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesindeki bazı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve yaşadıkları adresleri tespit etti.



Polis düzenlediği operasyonla S.Y (16) ve D.U'yu (18) gözaltına aldı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden D.U, tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.