Tekirdağ'da Hırsızlık Iddiası

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında baz istasyonuna enerji sağlayan 4 akü çalındı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 70 metrelik vericideki baz istasyonuna enerji sağlayan Türk Telekom'a ait 4 akü çalındı.



İlçe genelinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, Türk Telekom görevlileri, operatörlerine ait baz istasyonuna güç sağlayan aküleri kontrol etmek için verici kulesine gitti.



Vericilere enerji sağlayan 4 akünün çalındığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.



Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık zanlılarının yakalanması için soruşturma başlattı.