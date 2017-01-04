Çerkezköy ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında baz istasyonuna enerji sağlayan 4 akü çalındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 70 metrelik vericideki baz istasyonuna enerji sağlayan Türk Telekom'a ait 4 akü çalındı.
İlçe genelinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, Türk Telekom görevlileri, operatörlerine ait baz istasyonuna güç sağlayan aküleri kontrol etmek için verici kulesine gitti.
Vericilere enerji sağlayan 4 akünün çalındığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık zanlılarının yakalanması için soruşturma başlattı.
Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında baz istasyonuna enerji sağlayan 4 akü çalındı.
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında baz istasyonuna enerji sağlayan 4 akü çalındı.
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