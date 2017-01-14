Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, girdiği markette kasiyere bıçak çekerek kasadaki parayı alıp kaçan şüpheli tutuklandı.
Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde bulunan bir markete giren E.M.D, kasiyer Tuğçe Kartal'a bıçak çekerek kasadaki 350 lirayı alıp kaçtı.
Kasiyerin baygınlık geçirmesi üzerine müşteriler olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, E.M.D'yi kısa sürede yakaladı.
Jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ'da Gasp İddiası
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, girdiği markette kasiyere bıçak çekerek kasadaki parayı alıp kaçan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, girdiği markette kasiyere bıçak çekerek kasadaki parayı alıp kaçan şüpheli tutuklandı.
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