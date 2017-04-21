Tekirdağ'da Fetö Soruşturmasında 72 Asker Tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, aralarında asker ağabeylerinin de bulunduğu iddia edilen 72 asker tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada farklı tarihlerde Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve 13'ü 'asker abisi' olduğu iddia edilen çeşitli rütbe ve görevdeki 72 asker, emniyet ile savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.



Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 21 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ