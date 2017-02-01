Tekirdağ'da Fetö Soruşturmasına 10 Tutuklama

TEKİRDAĞ'da süren FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 polisten 10'u tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 35 polis memuru gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde ifade alma işlemleri tamamlanan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece 10'u tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi. - Tekirdağ