Tekirdağ'da Fetö/pdy Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski Saray Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bıyık, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yakalandı.



Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Bıyık'ın ilçedeki bir noterde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Bıyık'ı noterde gözaltına aldı.



Saray Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken geçen yıl Şanlıurfa'ya tayin olan Bıyık, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.



Bıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.