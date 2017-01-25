Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen komiser gözaltına alındı.
FETÖ/PDY örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Karakol Amiri Komiser Recep Çetin sabah saatlerinde Çorlu KOM ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan komiserin sorgusu devam ediyor. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da Fetö Operasyonunda 1 Komiser Gözaltına Alındı
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen komiser gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen komiser gözaltına alındı.
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