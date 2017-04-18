Tekirdağ'da Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'asker abisi' olduğu öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı2nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'asker abisi' olduğu öne sürülen 9 şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüphelileri geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 8 kişinin daha arandığı belirtildi. Aynı operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 84 şüpheliden 62'si tutuklanmıştı. Soruşturma sürdürülüyor. - Tekirdağ