Tekirdağ'da FETÖ'nün 9 'asker abisi' adliyede



TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin 'asker abi'lerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'il imamı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'asker abi'lerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Emniyette soruşturmaları tamamlanan ve aralarında 'il askeri imamı' olduğu belirtilen Y.P'nin de bulunduğu 9 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ederken, polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.