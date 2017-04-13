Tekirdağ'da Fetö'den Tutuklanan Asker Sayısı 37'ye Yükseldi

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 85 askerden bugüne kadar 37'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32'sinin soruşturması sürüyor.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibat ve iktisatları olduğu gerekçesiyle çeşitli rütbelerdeki 90 asker hakkında yakalama kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 ilde düzenlediği operasyonlarda 85 asker gözaltına alındı. Emniyette soruşturmaları tamamlanan askerler gruplar halinde adliyeye sevk edilmeleri sürüyor. Bugünü kadar adliyeye çıkarılan 53 askerden, 37'si tutuklanırken, 16'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde 32 askerin soruşturması ise sürüyor.



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