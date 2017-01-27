Tekirdağ'da Fetö'den 34 Şüpheli Gözaltına Alındı

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda birçoğu polis 34 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. - Tekirdağ