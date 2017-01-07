Tekirdağ'da Fabrikada Zehirlenme Şüphesi

Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada zehirlenme şüphesiyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle bazı işçiler öksürük, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle fenalaştı.



Haber verilmesi üzerine fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, işçilere müdahale etti.



Zehirlenme nedenleri belirlenemeyen işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.