Tekirdağ'da Fabrikada Patlama: 40 Kişi Kimyasal Maddeden Zehirlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı yaşandı. Kimyasal maddenin çevreye yaydığı koku nedeniyle birçok fabrika işçilerini eve gönderirken, zehirlenen 40 işçi hastaneye kaldırıldı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, çalışanlara uyarı mesajı attı.



İddiaya göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde kimyasal sızıntı yaşandı. Olayın ardından ise yangın çıktı. Kimyasal maddenin çevreye yayılması nedeniyle çalışanlar eve gönderilirken maddeden etkilenen yaklaşık 40 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan da olay yerinde inceleme yapıp, görevlilerden bilgi aldı.



Annelere 'bebeklerinizi emzirmeyin' uyarısı



Öte yandan Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından tüm OSB çalışanlarına SMS atılarak, olası bir zehirlenmeye karşı uyarıda bulunuldu. Mesajda "Değerli çalışanlarımız, akşam organize bölgesinde yaşanıldığı düşünülen kimyasal sızıntı olma ihtimaline karşı özellikle gece vardiyasından çıkan çalışanlarımız iş kıyafetlerini ve varsa etkilenen diğer kıyafetlerini diğer kullandığı elbiselerden ayrı yıkamalarını ve duş almalarını öneririz. Emziren çalışanlar için kimyasal madde ile ilgili net bilgiye ulaşılana kadar emzirmemeleri önerilir. Gerekli bilgi alındıktan sonra tekrardan bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilerinize" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ