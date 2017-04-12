Tekirdağ'da Fabrikada Kimyasal Reaksiyon

Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyondan etkilenen 40 işçi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde reçine üreten bir fabrikanın kazanında aşırı ısınmadan dolayı meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Bu arada kimyasal reaksiyondan etkilendiği öğrenilen 40 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Çevredeki diğer fabrikalar da paydos ederek işçileri evlerine gönderdi.



Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu.



"Olay kontrol altına alındı"



Çerkezköy Kaymakamı Abban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın kontrol altına alındığını söyledi.



Abban, kimyasal bir sızıntının söz konusu olmadığını belirterek, "Bir kazanın kimyasal reaksiyon neticesi aşırı ısınmasından meydana gelen bir duman. Olay kontrolümüz altında. Soğutma çalışmaları da bitti. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve ekipler, yerinde incelemeler yapıyor. Dumandan etkilenen işçiler hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.