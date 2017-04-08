Tekirdağ'da 'Evet' yürüyüşü



TEKİRDAĞ - Türkiye Gençlik Vakfı Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık bin kişinin katılımıyla 'Evet' yürüyüşü düzenlendi.

Köprübaşı Meydanı'nda toplanan ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup, 16 Nisan'da yapılacak olan halkoylaması'nda 'Evet' oyu kullanacaklarını belirten pankartlar açarak 'Millet için Evet', 'Özgürlük için Evet' sloganları eşliğinde Hükümet Caddesi boyunca Tuğlalı Parka kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Tekirdağ İl Temsilcisi Emrah Hekim, dışta ve içte bütün Türkiye düşmanlarının devlete karşı mücadele içerisine girdiğini belirterek, "FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş, 'Hayır'da hayır var' diyorlar. Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'Evet' diyoruz" diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından bir süre daha slogan attıktan sonra etkinlik sona erdi.