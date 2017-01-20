Tekirdağ'da Ev Yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde yangın çıktı. Büyük acı yaşayan ev sahiplerini sokağa dökülen mahalle halkı teselli etti.



Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Şehit Turgut Arslan Meydanına yakın mesafede bulunan Bayındır Sokak'ta Yaşar Uzdur'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan evde bulunan çocuklar hemen dışarı çıkarılarak kurtarıldı.



Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ev sahipleri ise büyük üzüntü içinde dumanların sardığı evlerini izledi. Ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı kadını komşuları teselli etti.



Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ